Москва28 мая Вести.В народную программу "Единой России" предложили добавить меры по сокращению времени ожидания общественного транспорта, повышению регулярности рейсов и предотвращению сбоев в расписании. Об этом ТАСС сообщил замруководителя партии в Госдуме Евгений Ревенко.

По словам Ревенко, в регионах пассажиры постоянно жалуются на опоздания, нехватку рейсов, отмену маршрутов и срыв расписания. Самая трудная ситуация — в малых городах и пригородах, где автобус или маршрутка часто остаются единственной возможностью доехать до работы, школы или поликлиники.

Ждать автобус по 30-40 минут - ненормально. Нужно сделать работу транспорта удобной для людей: сокращать время ожидания, делать движение регулярным и понятным для пассажиров. Люди должны быть уверены, что транспорт придет вовремя и без срывов сказал он

Парламентарий отметил, что предложения по решению данных проблем ЕР внесет в народную программу, как один из базовых вопросов качества жизни.