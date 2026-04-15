Москва15 апрВести.На рассмотрение Госдумы планируют внести законопроект о повышении качества перевозок в общественном транспорте, передает ТАСС.
Авторами документа выступила группа депутатов во главе с председателем партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Сергеем Мироновым.
Предлагается установить, что изменение или отмена маршрута общественного транспорта будут возможны только после обсуждения с жителямиприводит агентство одно из положений законопроекта
Депутаты также предлагают с 1 января 2029 года перевести муниципальные и межмуниципальные маршруты на регулируемые тарифы. Помимо этого, для труднодоступных населенных пунктов могут запустить социальную маршрутную сеть.