В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд при цифровых сбоях

Москва13 апр Вести.Депутат Госдумы от КПРФ Артем Прокофьев предложил сделать проезд в общественном транспорте бесплатным при сбоях в интернете, его слова приводит NEWS.ru.

Парламентарий рассказал, что в последнее время складывается особая реальность, когда из-за цифровых сбоев сервисы жизнеобеспечения, в том числе, банковские приложения и транспортные терминалы, могут перестать работать.

В качестве примера Прокофьев привел ситуацию, когда 3 апреля в Московском метрополитене произошел сбой оплаты безналичных платежей и было принято решение о бесплатном проезде пассажиров.

Если пассажиры не могут оплатить проезд из-за сбоя в работе платежных сервисов, валидаторов или терминалов, то муниципальные перевозчики обязаны осуществлять перевозку бесплатно сказал Прокофьев

По его мнению, инициативу необходимо закрепить на законодательном уровне.

3 апреля в крупных регионах России был зафиксирован масштабный сбой в функционировании мобильных приложений нескольких крупных банков и системы быстрых платежей (СБП). Уточнялось, что пользователи не могли совершать переводы и оплачивать покупки.