Отделения "Почты России" могут разделить на две группы Правительство обсуждает деление "Почты России" на две группы

Москва23 июн Вести.Правительство рассматривает возможность условного разделения отделений "Почты России" на две категории: те, что приносят прибыль, и те, чья основная задача — выполнение социальной функции. Это один из сценариев модернизации компании, обсуждаемый в рамках законопроекта о поддержке почтового оператора, принятого Госдумой в первом чтении.

Как сообщил РБК источник, знакомый с ходом обсуждения, из 36,1 тыс. отделений почтовой связи 75% (26,8 тыс.) расположены в малых населенных пунктах с населением до 10 тыс. человек.

Сделать абсолютно все отделения "Почты" прибыльными невозможно. Поэтому целесообразно экономически разделить их на те, которые способны генерировать доходы, а также на те, главной задачей которых будет выполнение социальной функции пояснил собеседник

Он подчеркнул, что возможность закрытия убыточных точек не рассматривается — напротив, для второй группы ведется работа над снижением издержек за счет гибкого графика, привлечения самозанятых и других мер, предусмотренных законопроектом.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе заседания Госдумы отметил, что "Почта России" — это стратегическое предприятие, гарантирующее доставку социально значимой корреспонденции и пенсий даже в самые отдаленные уголки страны.

Ни один маркетплейс не доставляет пенсии, посылки или документы в те населенные пункты, где это экономически невыгодно. Отделение "Почты" есть, и государство за это платит. Часть отделений находится в населенных пунктах с численностью менее тысячи человек, и там, конечно, экономики никакой нет

При этом, по словам Григоренко, законопроект даст "Почте" возможность выйти на коммерческий рынок и начать зарабатывать там, где регуляторные ограничения сейчас этого не позволяют.

Глава Минцифры Максут Шадаев пояснил, что гибкий график работы — это инструмент, позволяющий решить проблему с кадровым дефицитом и неэффективной загрузкой отделений. Сейчас, по его словам, изменить график можно лишь по согласованию с губернатором, что затрудняет оптимизацию. После принятия закона Минцифры установит критерии для классификации отделений — по нагрузке, числу обслуживаемых граждан, объемам подписки — и для каждой группы определит необходимый режим работы.

Власти также планируют докапитализировать "Почту" и реструктурировать ее долг, который по итогам 2025 года составлял 127 млрд рублей. Как отметил источник издания, значительная часть средств компании уходит на обслуживание долга — если бы не эта нагрузка, "Почта" уже сейчас показывала бы чистую прибыль на уровне 2–3 млрд рублей.

Законопроект о поддержке "Почты России" уже включает ряд мер: электронные платежи за ЖКУ без комиссии, цифровые почтовые ящики для юридически значимого обмена, привлечение сторонних подрядчиков для доставки, гибкий график, монополию на использование почтовых ящиков в многоквартирных домах, а также на реализацию почтовых марок.