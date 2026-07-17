Москва17 июл Вести.Россияне имеют большой запрос на получение государственных услуг в отделениях "Почты России", особенно в малочисленных населенных пунктах. Об этом в интервью ИС "Вести" вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

По его словам, расширение услуг, которые может предоставлять "Почта России", будет способствовать ее дальнейшей модернизации и развитию.

У граждан очень большой запрос на то, чтобы получать в отделениях "Почты России" государственные услуги, которые можно получить на том же портале госуслуг или в МФЦ… Было бы здорово и классно, чтобы в отделениях "Почты России" можно было бы получать не только почтовые услуги, но и какие-то государственные услуги сказал Григоренко

Помимо этого, в набор мер, которые позволят усовершенствовать "Почту России", входит ее цифровизация и создание более гибкого графика работы отделений, подчеркнул вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил изменения в закон "О почтовой связи" и в отдельные российские законодательные акты, направленные на поддержку "Почты России".