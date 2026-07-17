Совет Федерации одобрил закон о поддержке "Почты России" Совфед РФ одобрил закон о поддержке "Почты России"

Москва17 июл Вести.Совет Федерации одобрил изменения в закон "О почтовой связи" и в отдельные российские законодательные акты, направленные на поддержку "Почты России". Это следует из трансляции заседания верхней палаты парламента.

Согласно документу, речь идет о модернизации инфраструктуры почтовой связи, обеспечении цифровой трансформации отрасли и укреплении финансово-экономической устойчивости акционерного общества "Почта России".

Кроме того, закон предусматривает механизм создания и эксплуатации единой электронной почтовой системы, оператором которой станет "Почта России".

Как следует из документа, компания создаст электронную почтовую систему с целью приема и доставки юридически значимых сообщений.

Ранее генеральный директор "Почты России" Михаил Волков заявил, что компания в целом преодолела кризис, в котором оказалась несколько лет назад.