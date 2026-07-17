Григоренко заявил о начале работы по второму пакету мер поддержки "Почты России" Григоренко: уже готовится второй пакет мер развития "Почты России"

Москва17 июл Вести.Работа над сбором второго пакета мер развития "Почты России" уже ведется. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Первые результаты от одобренного Советом Федерации пакета мер, направленного на поддержку "Почты России", можно будет увидеть через полгода, считает Григоренко.

При этом мы также понимаем, что какие-то меры нужно будет, может быть, донастраивать, может быть, что-то еще дополнительно делать. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы собирать так называемый второй пакет мер развития "Почты России" уточнил он

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил изменения в закон "О почтовой связи" и в отдельные российские законодательные акты, направленные на поддержку "Почты России". Речь идет о модернизации инфраструктуры почтовой связи, обеспечении цифровой трансформации отрасли и укреплении финансово-экономической устойчивости.