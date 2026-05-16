Москва16 мая Вести.Всероссийский конкурс "Земский почтальон" позволит не только популяризировать профессию, но и привлечь внимание к проблеме финансирования и ремонта сельских почтовых отделений, заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных в интервью ИС "Вести".

Профессия почтальона для села одна из ключевых, отметили в Совете Федерации. Именно поэтому сенаторы стали одними из инициаторов конкурса "Земский почтальон", который популяризирует эту профессию.

Первая задача была, конечно, показать стране этих уникальных людей, которые работают на почте, которые не просто несут жителям села корреспонденцию, письма, пенсию, но и делают жизнь на селе более комфортной. Вторая задача была, конечно, привлечь внимание к проблеме дефицита финансирования ремонта сельских почтовых отделений подчеркнул Двойных

Уже в этом году по инициативе сенаторов правительство выделило дополнительные 5 млрд рублей на модернизацию сельских почтовых отделений. Помещения отремонтируют, установят пожарные сигнализации и кондиционеры. В каждом – центр социальных услуг, где можно выйти в интернет, измерить температуру, давление, заказать продукты.

Так же, как и в прошлом году, мы пригласим победителей и представителей сельской почты на традиционную встречу тружеников села с [председателем СФ] Валентиной Матвиенко. Мы ждем их активного участия в рамках всего форума отметил сенатор Двойных

В этом году 86 финалистов будут бороться за призы в конкурсе. Победитель в номинации "Народный почтальон", которого определит онлайн-голосование, получит 150 тыс. рублей. Главного лауреата выберет жюри в Москве. Его приз составит 250 тыс.