Москва13 мая Вести.Участники "земских" программ по привлечению специалистов в сельскую местность начинают по-новому смотреть на жизнь, заявил в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" сенатор РФ, координатор федерального партийного проекта "Единой России" "Российское село" Александр Двойных.

Правительство РФ продлило программы "Земский учитель", "Земский доктор" и "Земский фельдшер" до 2030 года. По словам сенатора, в программах не отрицаются преимущества городской жизни, но подчеркнута ценность традиционного уклада и гармонии с природой.

Мы видим в рамках встреч с теми горожанами, которые приехали в село, наполненные смыслом глаза. Люди по-другому посмотрели на жизнь, ведь это иллюзия того, что крупный мегаполис может дать человеку все для развития. Мы как раз за сбалансированное развитие, за то, чтобы у нас были и крупные города, и крупные агломерации, но при этом чтобы страна развивалась сбалансированно подчеркнул Двойных

Он также анонсировал Всероссийский форум тружеников села. В программу входят стратегические сессии и тематические круглые столы, финал Всероссийского конкурса "Земский почтальон", "Народная ярмарка" на Тверской площади, а также концерт Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси "София".