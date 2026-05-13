Москва13 маяВести.В России поставлена задача закрепить статус фермерской продукции как отдельного защищенного бренда, чтобы с мелкими фермерами не конкурировали крупные агрохолдинги. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" рассказал сенатор РФ, координатор федерального партийного проекта "Единой России" "Российское село" Александр Двойных.
В рамках проекта принимаются меры, чтобы крупные агрохолдинги не конкурировали с малыми формами, поскольку у каждого есть своя ниша, подчеркнул он.
Первая и главная задача — это выделение фермерской продукции как отдельного защищенного бренда… Мы видим, что крупные хозяйства очень часто несправедливо вводят потребителя в заблуждение: крупные холдинги производят фермерский творог и фермерское молоко под таким названием. Фермеры поднимают вопрос о том, чтобы это понятие было закреплено законодательно. И такой закон мы приняли, но сегодня он не работает как защищенныйпояснил Двойных
Ключевым направлением поддержки малых форм хозяйствования также является развитие сельскохозяйственных кооперативов. Мировой опыт показывает, что объединение малых хозяйств — эффективный способ их выживания и развития. В рамках этой стратегии был принят закон об агроагрегаторах, который упрощает доступ фермеров к полкам федеральных торговых сетей, добавил сенатор
Еще одно перспективное направление — развитие интернет‑торговли. Взаимодействие малых фермеров с крупными отечественными онлайн‑платформами демонстрирует высокий спрос как со стороны производителей, так и потребителей. Крупные маркетплейсы проявляют заинтересованность в реализации фермерской продукции.
Двойных также указал на разницу в подходах к ведению хозяйства.
Агрохолдинги серьезно вкладываются в роботизацию и новые технологии. Там достаточно много привлеченного рабочего труда, зачастую это мигранты. А малые формы хозяйствования, фермеры — это всегда традиционный уклад. Поэтому мы за баланс, мы внимательно следим, но, конечно, фермеров в обиду не дадим, и сегодня их голос очень активно слышен, в том числе на торговых площадкахподытожил он
Ранее Ассоциация сельхозпроизводителей "Народный фермер" направила письмо в Минпромторг с просьбой отменить обязательную маркировку молочной продукции: за полтора года действия системы маркировки малые хозяйства столкнулись с массовым закрытием, ростом издержек и уходом в тень.