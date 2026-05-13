Москва13 мая Вести.В России поставлена задача закрепить статус фермерской продукции как отдельного защищенного бренда, чтобы с мелкими фермерами не конкурировали крупные агрохолдинги. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" рассказал сенатор РФ, координатор федерального партийного проекта "Единой России" "Российское село" Александр Двойных.

В рамках проекта принимаются меры, чтобы крупные агрохолдинги не конкурировали с малыми формами, поскольку у каждого есть своя ниша, подчеркнул он.

Первая и главная задача — это выделение фермерской продукции как отдельного защищенного бренда… Мы видим, что крупные хозяйства очень часто несправедливо вводят потребителя в заблуждение: крупные холдинги производят фермерский творог и фермерское молоко под таким названием. Фермеры поднимают вопрос о том, чтобы это понятие было закреплено законодательно. И такой закон мы приняли, но сегодня он не работает как защищенный пояснил Двойных

Ключевым направлением поддержки малых форм хозяйствования также является развитие сельскохозяйственных кооперативов. Мировой опыт показывает, что объединение малых хозяйств — эффективный способ их выживания и развития. В рамках этой стратегии был принят закон об агроагрегаторах, который упрощает доступ фермеров к полкам федеральных торговых сетей, добавил сенатор

Еще одно перспективное направление — развитие интернет‑торговли. Взаимодействие малых фермеров с крупными отечественными онлайн‑платформами демонстрирует высокий спрос как со стороны производителей, так и потребителей. Крупные маркетплейсы проявляют заинтересованность в реализации фермерской продукции.

Двойных также указал на разницу в подходах к ведению хозяйства.

Агрохолдинги серьезно вкладываются в роботизацию и новые технологии. Там достаточно много привлеченного рабочего труда, зачастую это мигранты. А малые формы хозяйствования, фермеры — это всегда традиционный уклад. Поэтому мы за баланс, мы внимательно следим, но, конечно, фермеров в обиду не дадим, и сегодня их голос очень активно слышен, в том числе на торговых площадках подытожил он

Ранее Ассоциация сельхозпроизводителей "Народный фермер" направила письмо в Минпромторг с просьбой отменить обязательную маркировку молочной продукции: за полтора года действия системы маркировки малые хозяйства столкнулись с массовым закрытием, ростом издержек и уходом в тень.