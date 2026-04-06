Москва6 апр Вести.Ассоциация сельхозпроизводителей "Народный фермер" направила письмо в Минпромторг с просьбой отменить обязательную маркировку молочной продукции. Об этом пишут "Известия".

Издание ознакомилось с письмом на имя главы ведомства Антона Алиханова. Согласно тексту, за полтора года действия системы маркировки малые хозяйства столкнулись с массовым закрытием, ростом издержек и уходом в тень.

Все риски, о которых мы предупреждали, реализовались. Проблемы, не получившие системного решения, стали причиной массового закрытия малых предприятий — переработчиков молока говорится в тексте

Особенно остро проблема стоит на приграничных и отдаленных территориях, где нет стабильного мобильного интернета и возможностей для прокладки кабеля. Фермеры жалуются, что из-за этого ввод продукции в оборот становится невозможным, товары портятся, а работа предприятий встает.

По данным ассоциации, внедрение маркировки потребовало увеличения штата, закупки нового оборудования, а также регулярных расходов на криптографическую защиту и членские взносы. Совокупное удорожание производства составляет от 30% до 50%, а в отдельных случаях рентабельность снижается на 100%. В среднем затраты на маркировку достигают 1 миллиона рублей при выручке от 2,5 до 3 миллионов рублей.

Фермеры также отмечают, что система фиксирует перемещение упаковки, но не гарантирует подлинность содержимого. По данным Россельхознадзора, доля фальсификата молочной продукции на рынке по итогам 2025 года достигла 17,68%.

В феврале Центр развития перспективных технологий сообщил, что экономический эффект от внедрения системы маркировки различных групп товаров в РФ составил 1,6 триллиона рублей благодаря росту производства легальных компаний.