Москва13 мая Вести.Успех России в сельском хозяйстве обусловлен усилиями большой команды единомышленников, желающих улучшить жизнь в селах, рассказал в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" член Совета Федерации, координатор федерального партийного проекта "Единой России" "Российское село" Александр Двойных.

В частности, в 2025 году Омск установил два рекорда: по урожайности зерновых культур и по общему сбору зерна, обратил внимание он.

Только за счет большой команды, людей-единомышленников, за счет того, что мы умеем эффективно распределять этот ресурс. Центральный исполком вносит огромный вклад. Мы не собираем никого в Москве, не тратим на это время, у нас очень комфортные селекторы, четкие задачи, планы, показатели, которые видят регионы, и желание сделать жизнь на селе лучше. Поэтому, мне кажется, это формула успеха: современные технологии, четкие и понятные цели пояснил Двойных

Ранее сообщалось, что кабмин выделит 5 млрд рублей на субсидирование кредитов сельхозпроизводителей. Средства поступят из резервного фонда правительства.