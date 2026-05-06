РФ стремится к росту экспорта сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью Селезнев: экспорт агропродукции РФ с высокой добавленной стоимостью вырос на 64%

Москва6 мая Вести.За последние пять лет экспорт российской сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью увеличился на 64%. Об этом декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, Россия стремится поставлять за рубеж продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Процесс трансформации идет, это, безусловно, положительный факт, но зерновые по-прежнему занимают значительную долю в структуре экспорта… За последние пять лет, скажем, экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью увеличился на 64%. Это, безусловно, большое достижение. Это касается поставок мясной продукции, молочной, кондитерских изделий, макаронных изделий, чая и кофе рассказал Селезнев

Ранее эксперты назвали факторы, которые влияют на конкурентоспособность российского зерна на мировом рынке.