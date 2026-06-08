Москва8 июн Вести.Российский экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) в страны Ближнего Востока за 2026 год вырос на 15% в стоимостном выражении и почти на треть в физическом. Об этом рассказала газете "Известия" глава Минсельхоза России Оксана Лут.

Она подчеркнула готовность России и дальше расширять поставки.

В этом году наш экспорт в страны Ближнего Востока растет: на 15% в стоимостном выражении и почти на треть в физическом​​​. При необходимости мы готовы и дальше расширять поставки сказала Лут

Она напомнила, что конфликт на Ближнем Востоке потребовал перестройки логистики. Однако российские поставки в регион не остановились, а поставщики адаптировались.

Ранее директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии (РАНХиГС) Анатолий Тихонов рассказал ИС "Вести", что Россия может заместить объемы иранского продовольствия для Таджикистана, Киргизии и Туркменистана и предложить им решения в сфере энергетики и агрохимии. Эксперт отметил, что для указанных республик критически важны поставки молочной продукции и ряда овощей, и Россия способна удовлетворить эту потребность.