Москва16 июн Вести.На фоне ситуации на Ближнем Востоке подавляющее большинство стран-партнеров обратилось к России с просьбой увеличить поставки азотных и фосфорных удобрений, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут в беседе с "Известиями".

После ситуации на Ближнем Востоке подавляющее большинство наших партнеров попросило об увеличении поставок [удобрений] азотной и фосфорной группы. Азотная группа - это ключевая, по которой идут просьбы, а также сложные удобрения, в которых тоже есть азотная составляющая приводят "Известия" слова Лут

При этом ситуация с калийными удобрениями в целом стабильная, поставки таких удобрений не зависят от обстановки на Ближнем Востоке, пояснила министр.

Россия получила запрос от Эфиопии на поставку большого объема удобрений. При этом Минсельхоз рассматривается возможность перехода на трехлетние контракты со странами-партнерами, подчеркнула Лут.

Всегда есть спрос на наши удобрения, сейчас он повышенный. Надеемся, что сможем удовлетворить потребности всех наших ключевых партнеров заключила глава Минсельхоза

Глава российской части Делового совета БРИКС Андрей Гурьев рассказал ИС "Вести", что спрос на удобрения в станах Глобального Юга вырастет кратно в ближайшие пять лет.

Россия занимает 20% мирового рынка минеральных удобрений, но эта доля растет с учетом обстановки в Ормузском проливе, подчеркнул Гурьев.