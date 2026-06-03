Гурьев прогнозирует кратный рост спроса на удобрения в странах Глобального Юга Гурьев прогнозирует кратный рост спроса на удобрения в странах Глобального Юга

Москва3 июн Вести.В следующие пять лет ожидается кратный рост спроса на удобрения в станах Глобального Юга. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель российской части Делового совета БРИКС Андрей Гурьев.

По его словам, Россия – это 20% мирового рынка экспорта минеральных удобрений, но сегодня эта цифра больше, учитывая ситуацию в Ормузском проливе.

Для нас базово основными рынками являются, как я уже говорил, страны БРИКС, страны Глобального Юга. Это страны, где сельское хозяйство сегодня развивается, оно будет развиваться. Это, безусловно, Бразилия, безусловно, Индия. Африка наращивает потребление минеральных удобрений, причем в достаточно сильной и мощной динамике. Поэтому мы здесь увидим, я думаю, кратный рост спроса в течение следующих пяти лет. Поэтому да, рынки поменялись, мы сумели за это время переключиться отметил Гурьев

Ранее руководитель российской части Делового совета заявил, что кризис с поставками минеральных удобрений выливается в продовольственный.