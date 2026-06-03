Москва3 июн Вести.Российский внутренний рынок полностью обеспечен минеральными удобрениями. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель российской части Делового совета БРИКС Андрей Гурьев.

По его словам, на внутреннем рынке ситуация, как всегда, стабильная.

Сейчас только 1 июня, но мы уже больше, чем на 60% обеспечили потребность годовую в России. Цены на минеральные удобрения были заморожены пять лет назад, и в целом ситуация не меняется. И даже те ценовые колебания, которые происходят сегодня на внешнем рынке, никак не влияют на экономику наших сельхозпроизводителей. Поэтому в данном случае приоритет всегда был в поставках на внутренний рынок, он полностью обеспечен. И работа идет успешно, стандартно, хорошо, качественно