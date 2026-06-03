Гурьев: каждая третья тонна удобрений, импортируемых в Бразилию, — из РФ

Каждая третья тонна удобрений, импортируемых в Бразилию, произведена в РФ Гурьев: каждая третья тонна удобрений, импортируемых в Бразилию, — из РФ

Москва3 июн Вести.Каждая третья тонна удобрений, импортируемых в Бразилию, произведена в России. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель российской части Делового совета БРИКС Андрей Гурьев.

По его словам, в направлении минеральных удобрений была проделана большая работа.

И Бразилия внутри стран БРИКС является второй по товарообороту после Китая. Это тоже доказательно. Но могу сказать, что сегодня Россия поставляет в Бразилию более 11 миллионов тонн минеральных удобрений, что, по сути, является 30% от всего импорта … Поэтому можно смело сказать, что каждая третья тонна сегодня минеральных удобрений, импортируемых в Бразилию, производится здесь, в России сказал Гурьев

Ранее руководитель российской части Делового совета БРИКС заявил, что за пять лет товарооборот России и Бразилии вырос в 2,5 раза.