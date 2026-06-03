Гурьев заявил, что отношения РФ и Бразилии выходят на новый уровень Гурьев: отношения РФ и Бразилии выходят на новый уровень

Москва3 июн Вести.Отношения России и Бразилии выходят на новый уровень. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель российской части Делового совета БРИКС Андрей Гурьев во время бизнес-диалога "Россия – Бразилия", который проходит в рамках ПМЭФ.

По его словам, экономическое и политическое сотрудничество между странами активно развивается.

Взаимоотношения выходят на высокий уровень. Спустя 11 лет была проведена в феврале комиссия высшего уровня … Был проведен большой бизнес-форум, бизнес-диалог "Россия-Бразилия", где участвовало более 300 бизнесменов. Поэтому могу сказать точно, что развитие и этот диалог, он идет, он носит системный характер … И, соответственно, сегодня мы видим здесь, в Санкт-Петербурге, самую представительную международную организацию. Более 20 бразильцев, чиновники, бизнесмены, которые работают с нами, с российским бизнесом и хотят работать здесь, находятся в Санкт-Петербурге сказал Гурьев

Ранее руководитель российской части Делового совета БРИКС заявил, что за пять лет товароборот России и Бразилии вырос в 2,5 раза.