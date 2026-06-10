Россия и Бразилия ведут переговоры о возобновлении прямых рейсов между странами Посол Родригес дос Сантос: РФ и Бразилия обсуждают запуск прямого авиасообщения

Москва10 июн Вести.Официальные лица России и Бразилии обсуждают восстановление прямого авиасообщения между странами, заявил бразильский посол в РФ Сержио Родригес дос Сантос.

Об этом он сказал в разговоре с газетой "Известия".

Между официальными лицами двух стран идут переговоры о том, что в первую очередь нужно сделать правительствам, а затем – компаниям, чтобы наладить это прямое сообщение приводит издание слова дипломата

Как отметил посол, переговоры на уровне ведомств уже идут, однако сторонам нужно будет решить не только регуляторные, но и коммерческие вопросы, в частности, найти авиаперевозчика, готового выполнять рейсы.

Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщал, что Россия в 2026 году планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией и увеличить число рейсов в Индонезию, Китай и Индию, а также в страны Ближнего Востока после нормализации ситуации в регионе.