Москва10 июнВести.Официальные лица России и Бразилии обсуждают восстановление прямого авиасообщения между странами, заявил бразильский посол в РФ Сержио Родригес дос Сантос.
Об этом он сказал в разговоре с газетой "Известия".
Между официальными лицами двух стран идут переговоры о том, что в первую очередь нужно сделать правительствам, а затем – компаниям, чтобы наладить это прямое сообщениеприводит издание слова дипломата
Как отметил посол, переговоры на уровне ведомств уже идут, однако сторонам нужно будет решить не только регуляторные, но и коммерческие вопросы, в частности, найти авиаперевозчика, готового выполнять рейсы.
Ранее директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщал, что Россия в 2026 году планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией и увеличить число рейсов в Индонезию, Китай и Индию, а также в страны Ближнего Востока после нормализации ситуации в регионе.