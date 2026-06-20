Посол Бразилии раскрыл, от чего зависит запуск прямого авиасообщения с Россией Посол Бразилии: запуск прямого авиасообщения с РФ зависит от наличия оператора

Москва20 июн Вести.Запуск прямых рейсов между Бразилией и Россией зависит в первую очередь от наличия оператора, который сможет обслуживать такой маршрут. Об этом сообщил посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что пока рано говорить о точных сроках запуска прямого авиасообщения.

Сейчас нам надо найти экономических операторов - компании, которые будут заниматься маршрутами заявил посол

Ранее дипломат рассказал, что официальные лица России и Бразилии обсуждают восстановление прямого авиасообщения между странами. Он уточнил, что диалог на уровне ведомств уже идет, однако сторонам нужно будет решить не только регуляторные, но и коммерческие вопросы.