Посол дос Сантос: Бразилия могла бы поставлять в Россию манго, киви и виноград

Посол Бразилии заявил о желании страны экспортировать в РФ тропические фрукты Посол дос Сантос: Бразилия могла бы поставлять в Россию манго, киви и виноград

Москва21 июн Вести.Бразилия выразила заинтересованность в поставках манго и винограда на российский рынок.

Об этом заявил посол южноамериканской страны в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

Мы были бы очень заинтересованы в экспорте тропических фруктов в Россию: виноград, манго, а также киви сказал глава дипмиссии в интервью РИА Новости

Дипломат подчеркнул необходимость диверсификации торговых отношений между Бразилиа и Москвой, отметив наличие дисбаланса.

В прошлом году мы экспортировали в Россию на полтора миллиарда долларов. А импортировали мы в почти 8 раз больше. Годом ранее была похожая ситуация. Нам нужно это сбалансировать добавил дос Сантос

Ранее стало известно, что Грузия с начала 2026 года на 20% увеличила закупки водки российского производства.