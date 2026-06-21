Москва21 июнВести.Бразилия выразила заинтересованность в поставках манго и винограда на российский рынок.
Об этом заявил посол южноамериканской страны в Москве Сержио Родригес дос Сантос.
Мы были бы очень заинтересованы в экспорте тропических фруктов в Россию: виноград, манго, а также кивисказал глава дипмиссии в интервью РИА Новости
Дипломат подчеркнул необходимость диверсификации торговых отношений между Бразилиа и Москвой, отметив наличие дисбаланса.
В прошлом году мы экспортировали в Россию на полтора миллиарда долларов. А импортировали мы в почти 8 раз больше. Годом ранее была похожая ситуация. Нам нужно это сбалансироватьдобавил дос Сантос
Ранее стало известно, что Грузия с начала 2026 года на 20% увеличила закупки водки российского производства.