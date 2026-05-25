Москва25 маяВести.Россия стала закупать больше бразильского кофе, мяса и сои. Об этом рассказал министр экономического развития РФ, сопредседатель межправкомиссии РФ-Бразилии Максим Решетников.
Бразилия увеличила поставки удобрений. Мы остаемся главным поставщиком этой продукции, помогаем обеспечивать продовольственную стабильность и независимость страны. Со своей стороны, стали больше закупать бразильский кофе, мясо, союзаявил Максим Решетников в ходе 13-й межправкомиссии двух стран
По словам министра, за последние шесть лет уровень торговли между странами вырос вдвое.
В марте сумма закупок свинины у Бразилии достигла 2,3 миллиона долларов.
В прошлом году кофе было импортировано на сумму 459 млн долларов