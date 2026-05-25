Решетников: Россия стала закупать у Бразилии больше кофе, мяса и сои

Россия стала закупать больше бразильского кофе и мяса Решетников: Россия стала закупать у Бразилии больше кофе, мяса и сои

Москва25 мая Вести.Россия стала закупать больше бразильского кофе, мяса и сои. Об этом рассказал министр экономического развития РФ, сопредседатель межправкомиссии РФ-Бразилии Максим Решетников.

Бразилия увеличила поставки удобрений. Мы остаемся главным поставщиком этой продукции, помогаем обеспечивать продовольственную стабильность и независимость страны. Со своей стороны, стали больше закупать бразильский кофе, мясо, сою заявил Максим Решетников в ходе 13-й межправкомиссии двух стран

По словам министра, за последние шесть лет уровень торговли между странами вырос вдвое.

В марте сумма закупок свинины у Бразилии достигла 2,3 миллиона долларов.

В прошлом году кофе было импортировано на сумму 459 млн долларов