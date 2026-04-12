Москва12 апр Вести.Россия в марте увеличила закупки свинины у Бразилии до максимальной за последние шесть лет суммы, а именно до $2,3 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на бразильскую официальную статистику.

Так, в марте 2026 года российские компании ввезли из Бразилии свинину на $2,3 млн против $425,2 тыс. в марте 2025 года​​​. Мартовский показатель стал максимальным с июля 2022 года ($4 млн).

Между тем крупнейшими импортерами бразильской свинины оказались в марте Филиппины (29,3% импорта бразильской свинины), Япония (18,5%) и Чили (7,4%). Доля России составила менее 1%.