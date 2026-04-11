Россия в марте более чем вдвое увеличила закупки кофе из Бразилии

Москва11 апр Вести.Импорт бразильского кофе в России вырос более чем вдвое, подсчитало агентство РИА Новости на основе статистических данных.

Уточняется, что закупки превысили 45 миллионов долларов.

В публикации говорится, что в феврале текущего года российские компании ввезли кофе из Бразилии на 20,3 миллиона долларов, а спустя месяц показатель вырос более чем вдвое.

Таким образом, Россия стала пятым крупнейшим импортером кофе из Бразилии с долей в 4,5% от всех закупок. В топ-5 также вошли европейские страны: Германия (15,2%), Италия (12,5%), и Бельгия (5,8%). Третье место в топе заняли США с долей закупок в 9,7%.

Ранее Росстандарт впервые с 1994 года обновил государственный стандарт на продаваемый в РФ растворимый кофе.