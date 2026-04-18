Москва18 апрВести.Россияне ежемесячно выпивают 10,3 миллиона порций кофе в кофейнях, средняя цена чашки – почти 300 рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
По данным аналитиков, средневзвешенная стоимость чашки кофе в российских кофейнях в первом квартале 2026 года составила 289 рублей.
Россияне потребляют 10,3 миллиона порций кофе в месяц в кофейнях. Среднее количество позиций в чеке - 3,1. Доля кофе и напитков в чеке - 72%выяснили эксперты
Они уточнили, что речь идет о статистических данных за 2025 год.
При этом обороты горячего кофе в общепите снизились в первом квартале 2026 года на 4% в сравнении с ростом в 2025 году на 19%. По мнению эксперов, спад интереса потребителей связан с ростом ценника.
В марте Россия вошла в топ-5 крупнейших импортеров бразильского кофе: за месяц его ввезли на сумму в 45 миллионов долларов.