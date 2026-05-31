Москва31 маяВести.Россия в апреле закупила турецкий кофе на рекордную сумму в 2,3 миллиона долларов (163,4 миллиона рублей). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные турецкой таможни.
Согласно статистике ведомства, объем поставок в РФ увеличился втрое как по сравнению с предыдущим месяцем, так и в годовом выражении.
В середине весны Россия заняла третье место среди крупнейших покупателей турецкого кофе. На ее долю пришлось 15% турецкого экспорта этой продукции.
Лидером по закупкам стала Сирия, на которую пришлась четверть всего экспорта турецкого кофе. Второе место заняла Белоруссия с долей 18%.
Также в пятерку крупнейших покупателей вошли Ливия, получившая 13% поставок, и Саудовская Аравия с долей 5%.
Ранее эксперты выяснили, что россияне ежемесячно выпивают в кофейнях больше 10 млн порций кофе.