Москва15 мая Вести.Экспорт кукурузы из России составил с июля 2025 года по апрель 2026 года 4,6 млн тонн, что в 1,6 раза превышает прошлогодний показатель за это же время, сообщают "Ведомости" со ссылкой на "Русагротранс".

Иран и Турция остаются главными импортерами российской кукурузы. Так, иранский импорт вырос до 2,5 млн тонн против 1,75 млн тонн годом ранее. Поставки в Турцию увеличились до 930 тыс. тонн по сравнению с прошлогодними 440 тыс. тоннами.

Экспорт кукурузы вырос благодаря увеличению валового сбора в России, а также увеличению экспортных квот.

Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павел Селезнев рассказал, что страны Ближнего Востока, Африки и Азии являются основными покупателями российских сельскохозяйственных товаров в текущем году.

Увеличение внутреннего производства зерновых и стабильный спрос со стороны стран-импортеров являются источниками роста российского агропромышленного производства, подчеркнул Селезнев.