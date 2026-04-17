Казахстан резко увеличил экспорт угля через Россию "Ведомости": транзит угля из Казахстана через Россию вырос в 1,5 раза

Москва17 апр Вести.Транзит казахстанского угля через Россию вырос в январе-феврале 2026 года в 1,5 раза, сообщают "Ведомости" со ссылкой на обзор агентства Argus.

Основу транзита составил энергетический уголь марки Д. Ключевым направлением экспорта стал Европейский союз (ЕС), куда в январе поставлено 60% транзита. Первое место среди покупателей в ЕС заняла Польша.

Другим крупным потребителем казахстанского угля является Турция. Казахстанские компании отправляли уголь в Малайзию и Японию - также транзитом через Россию.

Транзит угля из Казахстана увеличился благодаря портам Усть-Луга и Тамань. Объемы отгрузки через Усть-Лугу увеличились в январе-феврале в 1,7 раза (более 1 млн тонн), а через терминал ОТЭКО в Тамани - в 1,5 раза (880 тыс. тонн).

"Ведомости" рассказали, что экспорт угля из России вырос в марте 2026 года на 8% в годовом выражении, несмотря на снижение спроса на российский уголь в Китае.

Между тем Игорь Юшков сообщил ИС "Вести", что российский уголь становится более востребованным в странах Азии из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке. Именно уголь является прямым заменителем СПГ, подчеркнул Юшков.