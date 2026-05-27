"Ведомости": экспорт угля из России растет на фоне скачка цен на газ в Азии

Москва27 мая Вести.Экспорт угля из России увеличился в январе - апреле 2026 года на 4,5% в годовом выражении до 65,7 млн тонн, сообщают "Ведомости" со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Увеличение поставок обусловлено вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке, который привел к сокращению экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из региона, вызвал рост мировых цен на газ и повысил спрос на уголь как альтернативное топливо.

Положительная динамика обеспечена резким ростом поставок в апреле: они увеличились на 18% в годовом выражении до 19,9 млн тонн сообщают "Ведомости"

Экспортные цены на уголь выросли, что позволило нарастить отгрузки через порты северо‑запада России. При этом угольные компании стремились перевезти максимальное количество угля по сети РЖД до начала летних путевых работ.

Между тем экспорт угля из России в Китай (без учета Тайваня) сократился в январе – апреле на 21% до 23,4 млн тонн, поскольку Китай полагается на собственную добычу.

Индия является вторым по объемам импортером российского угля, страна увеличила закупки в январе – апреле на 2% в годовом выражении до 11,6 млн тонн.

Поставки российского угля в Турцию выросли на 1,5% до 6,5 млн тонн. Южная Корея увеличила закупки российского угля в 1,9 раза до 8,4 млн тонн. Экспорт в Тайвань вырос на 44% до 1,3 млн тонн, в Японию – в 1,8 раза до 417 тыс. тонн.

Закупки российского угля увеличили Малайзия, Вьетнам, Индонезия и ряд других азиатских стран.

Поставки угля трейдерам выросли в январе-апреле на 5% до 4,6 млн тонн.

Транзит казахстанского угля через Россию вырос в январе-феврале 2026 года в 1,5 раза.