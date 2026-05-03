РИА Новости: импорт турецких специй в Россию упал в четыре раза

Россия в четыре раза снизила импорт специй из Турции РИА Новости: импорт турецких специй в Россию упал в четыре раза

Москва3 мая Вести.Россия в марте существенно сократила закупки специй из Турции в годовом выражении примерно в четыре раза – до порядка 50 тыс. долларов, передает РИА Новости со ссылкой на данные турецкой статслужбы.

Отмечается, что российские компании ввезли из Турции смеси приправ, в частности, из имбиря, шафрана, куркумы и других пряностей, на 51,1 тыс. долларов. Годом ранее объем таких поставок составлял 197,9 тыс. долларов, то есть за год импорт снизился в 3,8 раза.

Согласно мартовской статистике, крупнейшими покупателями турецких специй стали США, на долю которых пришлось 39,9% всего экспорта, Германия с показателем 9,6% и Таиланд с 4,8%. Доля России в общем объеме поставок оказалась менее 1%.

Ранее сообщалось, что Россия в феврале этого года значительно сократила закупки кофе из Бразилии, доведя импорт до минимального уровня за последние шесть месяцев.