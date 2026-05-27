Москва27 мая Вести.Турция в мае 2026 года планирует значительно сократить закупки российской нефти марки Urals, поступающей из портов Балтийского и Черного морей.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные LSEG, Kpler и информацию от трейдеров, этот шаг приведет к самому резкому снижению импорта за последние полтора года.

Согласно прогнозам Kpler, средний объем импорта нефти Urals в Турцию в текущем месяце составит около 161 тысячи баррелей в сутки. Это ниже показателей января–апреля текущего года (189 тысяч баррелей в сутки) и значительно меньше уровня мая 2025 года (302 тысячи баррелей в сутки).

Турция привыкла к российской нефти со значительной скидкой. Они не были готовы покупать этот сорт по таким высоким ценам прокомментировал ситуацию трейдер крупной западной компании

Параллельно турецкие импортеры уже резко увеличили объемы закупок казахстанской нефти сорта CPC Blend, которая добывается на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган.

Ранее власти Южной Кореи проконсультировались с американской стороной и удостоверились, что вторичные санкции не мешают стране покупать нефть и нефтепродукты из России.