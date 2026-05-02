Минторг Турции сообщил о сокращении импорта из России на $3,5 млрд за квартал

Турция сократила импорт из России на $3,5 млрд за квартал Минторг Турции сообщил о сокращении импорта из России на $3,5 млрд за квартал

Москва2 мая Вести.Импорт Турции из России за январь-апрель снизился на 3,5 млрд долларов. Такое заявление сделал турецкий министр торговли Омер Болат на презентации, посвященной внешней торговле страны.

Он уточнил, что данный показатель – самое значительное снижение среди государств-партнеров.

Страной, по которой зафиксировано наибольшее снижение импорта, стала Российская Федерация — на 3,5 миллиарда долларов сообщил турецкий министр

По его данным, импорт из РФ упал на 22,8%.

Среди других стран с низкими показателями – ОАЭ, Боливия, Италия и Франция. А наибольший рост зафиксирован по импорту из Китая.