Москва2 маяВести.Импорт Турции из России за январь-апрель снизился на 3,5 млрд долларов. Такое заявление сделал турецкий министр торговли Омер Болат на презентации, посвященной внешней торговле страны.
Он уточнил, что данный показатель – самое значительное снижение среди государств-партнеров.
Страной, по которой зафиксировано наибольшее снижение импорта, стала Российская Федерация — на 3,5 миллиарда долларовсообщил турецкий министр
По его данным, импорт из РФ упал на 22,8%.
Среди других стран с низкими показателями – ОАЭ, Боливия, Италия и Франция. А наибольший рост зафиксирован по импорту из Китая.