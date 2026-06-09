Китай за первые пять месяцев 2025 года сократил импорт газа на 4,9%

Китай в 2026 году сократил импорт газа почти на 5% Китай за первые пять месяцев 2025 года сократил импорт газа на 4,9%

Москва9 июн Вести.Китай за первые пять месяцев 2026 года почти на 5% сократил импорт природного газа, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

По информации китайской таможни, за январь-май 2026 года показатель импорта сократился до 46,6 млн тонн, что на 4,9% меньше показателя аналогичного периода 2025 года.

При этом год к году снизилась и стоимость закупки — на 10,1%, до 20,03 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что экспорт угля из России увеличился в январе - апреле 2026 года на 4,5% из-за роста цен на газ в Азии.