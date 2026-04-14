Москва14 апрВести.Объем китайско-американской торговли снизился в январе-марте на 16,6% в годовом исчислении, до $128,68 млрд, сообщает Главное таможенное управление КНР.
По его данным, экспорт товаров в США уменьшился на 16,3% и составил $96,69 млрд.
Импорт в Китай сократился на 17,6%, придя к отметке в $31,99 млрд.
Положительное сальдо (стоимость экспорта товаров и услуг превысила импорт) КНР упало на 15,5% по сравнению с январем - мартом 2025 года, составив $64,69 млрд.
Ранее журналист ИС "Вести" Валентин Богданов заявил, что блокада Ормузского пролива со стороны США, которую объявил американский президент, нанесет серьезный удар по Китаю.