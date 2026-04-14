Таможня КНР: Китай и США в январе-марте сократили объем торговли на 16,6%

Объем торговли между КНР и США упал на 16,6% за первые три месяца 2026 года Таможня КНР: Китай и США в январе-марте сократили объем торговли на 16,6%

Москва14 апр Вести.Объем китайско-американской торговли снизился в январе-марте на 16,6% в годовом исчислении, до $128,68 млрд, сообщает Главное таможенное управление КНР.

По его данным, экспорт товаров в США уменьшился на 16,3% и составил $96,69 млрд.

Импорт в Китай сократился на 17,6%, придя к отметке в $31,99 млрд.

Положительное сальдо (стоимость экспорта товаров и услуг превысила импорт) КНР упало на 15,5% по сравнению с январем - мартом 2025 года, составив $64,69 млрд.

Ранее журналист ИС "Вести" Валентин Богданов заявил, что блокада Ормузского пролива со стороны США, которую объявил американский президент, нанесет серьезный удар по Китаю.