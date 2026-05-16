Москва16 мая Вести.В Китае после госвизита американского президента Дональда Трампа в Пекин снизили планку ожиданий по поводу отношений с США. Об этом ИС "Вести" заявил китаевед-политолог, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Юрий Тавровский.

Самый главный стратегический результат [состоявшейся встречи лидеров КНР и США] - то, что китайцы понизили планку ожиданий от отношений с Соединенными Штатами. У них были иллюзии, они ожидали, что будет отношения по формуле: новые отношения великих держав, равенство двух великих держав, которые будут сообща управлять миром. А сейчас Си Цзиньпин во время банкета провозгласил новую формулу — конструктивная стратегия стабильности пояснил политолог

Смысл новой стратегии КНР в том, чтобы не снизить текущий уровень отношений с США.

Смысл формулы в том, что нужно сохранить хотя бы нынешний уровень отношений, чтобы не стало хуже ни в области торговли, ни в Ормузском, ни в Тайваньском проливах. Чтобы только хуже не было, лучше уже не будет. Исходя из этого, думаю, надо ждать последствий визита. Они непременно скоро последуют уверен эксперт

Ранее востоковед Алексей Маслов заявил, что у американской стороны были завышенные ожидания по поводу визита Трампа в Китай. При этом он полагает, что ухудшения отношений США и КНР после переговоров лидеров ожидать не стоит.