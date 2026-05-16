Москва16 маяВести.В Китае после госвизита американского президента Дональда Трампа в Пекин снизили планку ожиданий по поводу отношений с США. Об этом ИС "Вести" заявил китаевед-политолог, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Юрий Тавровский.
Самый главный стратегический результат [состоявшейся встречи лидеров КНР и США] - то, что китайцы понизили планку ожиданий от отношений с Соединенными Штатами. У них были иллюзии, они ожидали, что будет отношения по формуле: новые отношения великих держав, равенство двух великих держав, которые будут сообща управлять миром. А сейчас Си Цзиньпин во время банкета провозгласил новую формулу — конструктивная стратегия стабильностипояснил политолог
Смысл новой стратегии КНР в том, чтобы не снизить текущий уровень отношений с США.
Смысл формулы в том, что нужно сохранить хотя бы нынешний уровень отношений, чтобы не стало хуже ни в области торговли, ни в Ормузском, ни в Тайваньском проливах. Чтобы только хуже не было, лучше уже не будет. Исходя из этого, думаю, надо ждать последствий визита. Они непременно скоро последуютуверен эксперт
Ранее востоковед Алексей Маслов заявил, что у американской стороны были завышенные ожидания по поводу визита Трампа в Китай. При этом он полагает, что ухудшения отношений США и КНР после переговоров лидеров ожидать не стоит.