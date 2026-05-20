Поставки российской агропромышленной продукции в Турцию выросли на 54% "Агроэкспорт": поставки российской пшеницы в Турцию выросли в 4,3 раза

Москва20 мая Вести.Поставки российской агропромышленной продукции в Турцию достигли 1,1 млрд долларов за первые три месяца 2026 года, что на 54 процента больше относительно аналогичного периода в прошлом году. Данные "Агроэкспорта" публикует газета "Известия".

Первое место занимает пшеница, экспорт которой на турецкий рынок увеличился в 4,3 раза и превысил 400 млн долларов. Далее следует подсолнечное масло с результатом в 340 млн. Третья позиция досталась кукурузе, импорт которой вырос в 6,5 раза (до 88 млн).

Данные за неполный сезон 2025/2026 свидетельствуют, что главными покупателями российской пшеницы являются Египет и Турция. В июле-марте поставки зерна в Египет достигли 7,8 млн тонн. Турция купила свыше 6 млн тонн, нарастив закупки примерно в два раза.

Ранее управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин сообщил, что на конкурентоспособность российского зерна влияют, в первую очередь, логистика и цена.