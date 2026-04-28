Москва28 апр Вести.На конкурентоспособность российского зерна влияют, в первую очередь, логистика и цена. Об этом ИС "Вести" рассказал управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин.

Он отметил, что поставки осуществляются из портов Черноморского бассейна.

Конкурентоспособность нашего зерна, она зависит от двух основных факторов. И, собственно, первый — это логистика из портов Черноморского бассейна, из Новороссийска в первую очередь, значительно ближе, чем из Франции или из США до наших конечных потребителей. Ну и второй — фактор ценовой. Сопоставимые сорта по сравнению с российской пшеницей стоят дороже из-за этого дисконта. Конечно, покупатели более охотно работают с российскими поставщиками сказал Касаткин

15 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал Израиль за покупку российского зерна. Тогда речь шла о зерне с российского судна Anubisk, которое было разгружено в Хайфе. Накануне стало известно, что послу Израиля в Киеве вручат в связи с этим ноту протеста.