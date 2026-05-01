Президент РЗС о случае с зерном: на нем не написано, что оно с новых территорий

Президент Зернового союза прокомментировал ситуацию с Израилем Президент РЗС о случае с зерном: на нем не написано, что оно с новых территорий

Москва1 мая Вести.Обвинения в адрес России о поставках Израилю якобы украденного зерна нелогичны. Определить, с каких территорий была собрана зерновая культура, невозможно. Об этом ИС "Вести" заявил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

Он объяснил процесс хранения и поставок зерна в России.

Где на зерне написано, что это новые территории? И надо же понимать, как выглядит зерновая логистика. У нас зерно смешивается в элеваторах; засыпается оно сверху, а высыпается снизу. Невозможно определить, откуда оно, с какой конкретной территории. Можно определить урожай по году? Да, можно. А откуда оно, с какой конкретной территории, где оно собрано? Краснодарский край, Ростовская область или Донецк? Это в принципе невозможно определить отметил Аркадий Злочевский

Президент РЗС отметил, что зерно с новых территорий уходит на рынки через Республику Крым.

Здесь же не крымская отгрузка. Это Новороссийск. В общем, ситуация довольно странная добавил он

27 апреля власти Украины обвинили Израиль в закупках зерна, которое якобы было собрано в новых регионах России., а потом пригрозили ему санкциями. 30 апреля израильская компания-импортер зерна приняла решение не разгружать в порту Хайфы судно с российским зерном.