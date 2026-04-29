Киев попросил Израиль арестовать судно с зерном якобы из новых регионов РФ Украинская генпрокуратура просит Израиль арестовать судно с зерном

Москва29 апр Вести.Генпрокуратура Украины направила в Израиль документы для ареста судна Panormitis с зерном якобы из новых регионов России, которое находится близ порта Хайфы, написал украинский генпрокурор Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

По словам Кравченко, в Израиль направлен запрос о международной правовой помощи.

Сегодня наши документы уже находятся там. Украинская сторона просит израильских партнеров наложить арест на судно и груз, провести обыск, изъять судовую и грузовую документацию, отобрать образцы зерна и допросить членов экипажа говорится в его сообщении

Как утверждают украинские правоохранители, на судне есть зерно из новых регионов России, на Украине в связи с этим проводится досудебное расследование.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига пригрозил скандалом Израилю за покупки зерна из новых регионов России. В Израиле назвали такие заявления беспочвенными.