Президент РЗС: для ареста судна с зерном РФ в Израиле, нужны доказательства

Президент РЗС: для ареста судна Panoramitis с российским зерном нужны причины Президент РЗС: для ареста судна с зерном РФ в Израиле, нужны доказательства

Москва1 мая Вести.Арестовать судно Panormitis с российским зерном, которое прибыло в израильский порт Хайфа, сложно без доказательств, что зерно было выращено на новых территориях РФ. Об этом ИС "Вести" заявил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

На основании пустых заявлений, как отметил он, не производится арест морских судов.

Для того чтобы его арестовать, нужны доказательства. Это же не просто так, голые заявления сказал Злочевский

Президент РЗС подчеркнул, что судно Panormitis не грузилось в подсанкционных портах, чтобы его могли арестовать.

Это судно не заходило никогда в подсанкционные порты, там не грузилось ничего. Зерно тут причем? С чего взяли, что это с новых территорий зерно? Вот это понять невозможно вообще добавил он

В понедельник, 27 апреля, власти Украины обвинили Израиль в закупках зерна, которое якобы было собрано в новых регионах России. Посол Израиля в Киеве был вызван в МИД для получения ноты протеста. Израиль со своей стороны назвал подобные обвинения голословными. Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил Израилю санкциями. 30 апреля стало известно, что израильская компания-импортер зерна приняла решение не разгружать в порту Хайфы судно Panormitis.