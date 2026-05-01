Аль-Ануни: ЕС готов вводить санкции за случаи типа инцидента с зерном в Израиле

Аль-Ануни: ЕС готов вводить санкции за случаи вроде инцидента с зерном в Израиле Аль-Ануни: ЕС готов вводить санкции за случаи типа инцидента с зерном в Израиле

Москва1 мая Вести.Евросоюз готов применять санкции к физическим и юридическим лицам, причастным к инцидентам, подобным скандалу вокруг судна с зерном между Израилем и Украиной.

Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни, пишет РИА Новости.

По его словам, Брюссель намерен бороться с подобными действиями, составляя санкционные списки отдельных лиц и организаций в третьих странах при необходимости.

Как отметил аль-Ануни, Евросоюз через своих представителей связался с израильским министерством иностранных дел для разъяснения позиции Брюсселя по данному вопросу.

Ранее Генпрокуратура Украины направила в Израиль документы для ареста судна Panormitis с зерном якобы из новых регионов России, которое находится близ порта Хайфы.