Москва7 июнВести.Франция и некоторые европейские страны готовятся объявить о новых санкциях против Израиля на фоне активности еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство Reuters.
В частности, санкции против Израиля могут принять Франция, Британия и Норвегия.
В связи с блокировкой в Европейском союзе (ЕС) попыток принять более жесткие меры против Израиля, некоторые страны пришли к выводу, что скоординированные национальные санкции являются наилучшим вариантом. Объявление [о санкциях] последует в ближайшие дниотмечает Reuters
При этом Франция заявила, что намерена сохранить вопрос Палестины в международной повестке дня на фоне боевых действий в Иране и Ливане.
За время конфликта между движением ХАМАС и Израилем (с 7 октября 2023 года) погибли 70 тыс. палестинцев, более 170 тыс. ранены.