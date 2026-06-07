Reuters: некоторые страны Европы готовят санкции против Израиля Reuters: ряд стран ЕС готовит санкции против Израиля

Москва7 июн Вести.Франция и некоторые европейские страны готовятся объявить о новых санкциях против Израиля на фоне активности еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство Reuters.

В частности, санкции против Израиля могут принять Франция, Британия и Норвегия.

В связи с блокировкой в ​​Европейском союзе (ЕС) попыток принять более жесткие меры против Израиля, некоторые страны пришли к выводу, что скоординированные национальные санкции являются наилучшим вариантом. Объявление [о санкциях] последует в ближайшие дни отмечает Reuters

При этом Франция заявила, что намерена сохранить вопрос Палестины в международной повестке дня на фоне боевых действий в Иране и Ливане.

За время конфликта между движением ХАМАС и Израилем (с 7 октября 2023 года) погибли 70 тыс. палестинцев, более 170 тыс. ранены.