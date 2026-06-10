Франция и еще 5 стран объявили о санкциях против израильтян на Западном берегу Париж и Лондон ввели санкции против израильских поселенцев Западного берега

Москва10 июн Вести.Франция, Великобритания, Канада и еще три государства объявили о введении согласованных санкций в отношении израильтян, которые, по мнению властей этих стран, поддерживают насилие и способствуют ухудшению обстановки на Западном берегу реки Иордан.

Об этом на странице в соцсети X написал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Вместе с партнерами из Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Норвегии мы вводим новые ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за эскалацию колонизации и насилие на Западном берегу. На национальном уровне мы запретили въезд на территорию Франции министру Безалелю Смотричу, четверым лидерам поселенческих организаций и 21 агрессивному поселенцу сообщил глава французского МИД

В совместном заявлении стран подчеркнуто, что рестрикции направлены против радикально настроенных поселенцев, их обвиняют в нападениях на палестинцев, уничтожении имущества и принудительном выселении.

Кроме этого, отмечено продолжение Израилем политики по расширению своих поселений на Западном берегу, причем многие нарушения остаются безнаказанными. Страны подчеркнули необходимость тщательно расследовать каждый подобный инцидент и пресекать деятельность структур, которые поощряют насилие и подстрекательство.

В декларации подтверждается приверженность двухгосударственному решению палестинского вопроса как единственной устойчивой основе для мира в регионе.

Ранее Франция запретила въезд министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру.