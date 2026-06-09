Москва9 июн Вести.Франция запретила въезд на свою территорию министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу. Кроме того, въезд запрещен четырем лидерам поселенческих организаций и 21 поселенцу. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Решение было согласовано с Великобританией, Канадой, Австралией, Новой Зеландией и Норвегией.

На национальном уровне мы запретили въезд на нашу территорию министру Бецалелю Смотричу, четырем руководителям организаций поселенцев и 21 поселенцу написал Барро в соцсети X

Он пояснил, что санкции введены "за обострение колонизации и насилия на Западном берегу" реки Иордан.

Ранее Франция запретила въезд министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру.