Макрон: политика Израиля на Ближнем Востоке не соответствует его интересам Макрон: политика Израиля в регионе противоречит его национальным интересам

Москва19 июн Вести.Действия Израиля в Газе и Ливане являются недопустимыми, политика израильских властей противоречит национальным интересам страны. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.

По его словам, которые приводит телеканал France 2, Исламская Республика добилась реальных результатов в сфере безопасности, однако "безопасность [Израиля] не может быть гарантирована завоеванием соседних территорий".

Политика, которая по-прежнему проводится в Газе, политика в отношении Западного берега [реки Иордан] с новыми [еврейскими] поселениями и абсолютно недопустимыми действиями, а также политика, претворяемая в жизнь на юге Ливана, в долгосрочной перспективе противоречат интересам Израиля, поскольку разжигают недовольство и насилие среди всего населения региона рассказал Макрон

Говоря о Ливане, французский лидер отметил, что израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху стоило бы проявить мудрость, ответственность и рациональность

Президент [США Дональд] Трамп в последние дни продемонстрировал, как изменилось его отношения к премьер-министру Нетаньяху, и я думаю, что только при таких условиях мы сможем построить мир добавил Макрон

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что армия страны не оставит зоны безопасности в Ливане, Сирии и Газе.

После этого Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска не покинут южные районы Ливана, пока их присутствие требуется для обеспечения безопасности северных территорий еврейского государства.