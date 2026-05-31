Франция потребовала срочного заседания СБ ООН из-за операции Израиля в Ливане Франция требует экстренно созвать Совбез ООН из-за действий Израиля в Ливане

Москва31 мая Вести.Франция запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с действиями Израиля в Ливане. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала BFM.

По словам главы французского МИД, Париж считает недопустимым продолжение военной операции Израиля на территории Ливана. Барро назвал происходящее "серьезной ошибкой" и подчеркнул, что ничто не может оправдать продвижение израильских войск вглубь ливанской территории.

Я запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН сказал Барро

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над средневековой крепостью Бофор на юге Ливана.

Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил военным расширить операцию против движения "Хезболла" и усилить контроль над территориями в южной части Ливана.

По данным Минздрава Ливана, общее число погибших с начала военной эскалации 3 марта достигло 3371 человека, ранены 10129 жителей страны.