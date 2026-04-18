Президент Ливана поручил расследовать инцидент с гибелью миротворца из Франции Лидер Ливана Аун поручил расследовать инцидент с гибелью миротворца из Франции

Москва18 апр Вести.Президент Ливана Джозеф Аун поручил провести расследование инцидента, в результате которого погиб французский военнослужащий из состава миротворческих сил ООН в стране. Как сообщила его канцелярия, соответствующее заявление он сделал в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ливанский лидер осудил нападение на Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ).

Президент подтвердил, что Ливан, категорически отвергающий любое нападение на Временные силы ООН в Ливане, привержен обеспечению безопасности этих сил и созданию надлежащих условий для выполнения ими своих обязанностей передает заявление канцелярии агентство NNA

В материале также сказано, что Аун распорядился немедленно начать расследование инцидента, установить личности причастных и привлечь виновных к ответственности.

18 апреля стало известно, что один миротворец ООН погиб и трое были ранены при обстреле патруля Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) на юге страны.