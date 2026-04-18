Миротворец ООН погиб при обстреле на юге Ливана

Москва18 апр Вести.Один миротворец ООН погиб и трое ранены при обстреле патруля Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) на юге страны, сообщило командование миссии в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 18 апреля в деревне Гандурия, где патруль ЮНИФИЛ очищал дорогу от взрывоопасных предметов, чтобы восстановить связь с изолированными позициями.

По данным миссии, по миротворцам был открыт огонь из стрелкового оружия со стороны негосударственных вооруженных формирований, предположительно, связанных с "Хезболлой".

К сожалению, один миротворец скончался от полученных ранений, а трое других получили ранения, двое из которых находятся в тяжелом состоянии говорится в публикации

Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

ЮНИФИЛ выразила соболезнования семье и коллегам погибшего и пожелала скорейшего выздоровления раненым, осудив нападение как преднамеренное. В миссии подчеркнули, что разминирование и очистка дорог от взрывоопасных предметов имеют ключевое значение в зоне ее ответственности, особенно после недавних боевых действий.

С пятницы, 17 апреля, между Ливаном и Израилем действует перемирие. МИД РФ приветствовал десятидневное прекращение боевых действий в Ливане и выразил надежду, что перемирие будут строго соблюдать.