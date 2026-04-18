В "Хезболле" отрицают причастность к гибели французского миротворца в Ливане

Москва18 апр Вести.Ливанская шиитская организация "Хезболла" отвергла обвинения в причастности к гибели французского военнослужащего в Ливане. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале организации.

"Хезболла" призывает проявлять сдержанность в оценках и не возлагать вину до завершения расследования, которое проводит ливанская армия.

Ранее президент Ливана Джозеф Аун поручил провести расследование инцидента, в котором погиб французский военнослужащий из состава миротворческих сил ООН в стране.

18 апреля стало известно, что один миротворец ООН погиб и трое были ранены при обстреле патруля Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) на юге страны.