Вести.Ливанская шиитская организация "Хезболла" отвергла обвинения в причастности к гибели французского военнослужащего в Ливане. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале организации.
"Хезболла" отрицает свою причастность к инциденту с участием миротворческих Временных сил ООН в Ливанесообщается в публикации
"Хезболла" призывает проявлять сдержанность в оценках и не возлагать вину до завершения расследования, которое проводит ливанская армия.
Ранее президент Ливана Джозеф Аун поручил провести расследование инцидента, в котором погиб французский военнослужащий из состава миротворческих сил ООН в стране.
18 апреля стало известно, что один миротворец ООН погиб и трое были ранены при обстреле патруля Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) на юге страны.